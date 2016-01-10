القبض على عاطل لاتهامه بحيازة حشيش وهيروين بالعجوزة

ألقت إدارى مكافحة المخدرات بالجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش والهيروين، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد حسن عليوة مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد باتجار "عرفة.ر" عاطل بالمواد المخدرة بمنطقة العجوزة، وبإعداد كمين له تمكن النقيب طاهر صالح وأمين شرطة هشام أبو زهرة من ضبط المتهم وبحوزته 5 فرش حشيش وكمية من الهيروين، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ 800 جنيه، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.