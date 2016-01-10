ولى ولى العهد السعودى يزور باكستان اليوم لبحث مشاركتها فى التحالف الإسلامى

>أعلن الديوان الملكى السعودى أمس السبت أن ولى ولى العهد، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز سيقوم اليوم الأحد بزيارة رسمية إلى إسلام اباد استجابة لدعوة الحكومة الباكستانية، ليلتقى خلالها مع رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف، لبحث مشاركة باكستان فى التحالف العسكرى للدول الإسلامية ضد الإرهاب بقيادة المملكة.

وقال بيان صادر من الديوان الملكى السعودى اليوم "استجابة لدعوة الحكومة الباكستانية وبناءً على توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز سيقوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع غدا الأحد بزيارة إلى باكستان".

وأضاف البيان أن ولى ولى العهد السعودى "يلتقى خلال الزيارة عدداً من المسئولين فى باكستان لبحث العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين ".