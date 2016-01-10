أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ولى ولى العهد السعودى يزور باكستان اليوم لبحث مشاركتها فى التحالف الإسلامى

Google+ Print
ولى ولى العهد السعودى يزور باكستان اليوم لبحث مشاركتها فى التحالف الإسلامى ولى ولى العهد السعودى يزور باكستان اليوم لبحث مشاركتها فى التحالف الإسلامى

>أعلن الديوان الملكى السعودى أمس السبت أن ولى ولى العهد، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز سيقوم اليوم الأحد بزيارة رسمية إلى إسلام اباد استجابة لدعوة الباكستانية، ليلتقى خلالها مع رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف، لبحث مشاركة باكستان فى التحالف العسكرى للدول الإسلامية ضد الإرهاب بقيادة المملكة.

وقال بيان صادر من الديوان الملكى السعودى اليوم "استجابة لدعوة الحكومة الباكستانية وبناءً على توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز سيقوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع غدا الأحد بزيارة إلى باكستان".

وأضاف البيان أن ولى ولى العهد السعودى "يلتقى خلال الزيارة عدداً من المسئولين فى باكستان لبحث العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف