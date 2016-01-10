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روما تستضيف مؤتمراً دوليـاً بشأن ليبيا 19 يناير الجارى

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روما تستضيف مؤتمراً دوليـاً بشأن ليبيا 19 يناير الجارى روما تستضيف مؤتمراً دوليـاً بشأن ليبيا 19 يناير الجارى

>أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا سيعقد فى روما 19 يناير الحالى، بحضور ممثلين عن الدول التى شاركت فى مؤتمر روما فى 13 ديسمبر الماضى.

وقال بيان للخارجية الإيطالية، نشر فى طرابلس مساء أمس، إن وزير الخارجية الإيطالى باولو جنتليونى أجرى اتصالات مع نظرائه سامح شكرى، والجزائرى عبد القادر مساهل حول آخر التطورات فى ليبيا.

وأضاف البيان أن الوزراء أعربوا خلال المحادثة مع جنتليونى عن إدانتهم الشديدة للهجمات والأعمال الإرهابية التى وقعت مؤخرا فى ليبيا وتجديد التزامهم بدعم حكومة الوفاق الوطنى التى انبثقت عن اتفاق الصخيرات وقرار الأمم المتحدة رقم 2252.
>وأكد الوزراء، وفقا للبيان، أن تحقيق الاستقرار فى ليبيا يؤدى إلى الاستجابة بفعالية لمواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابى.
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