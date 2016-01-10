بالأسماء.. القبض على 9 من قيادات الإخوان بالبحيرة لتورطهم فى أعمال عنف

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، من ضبط 9 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لتورطهم فى أعمال عنف .

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة، بالإشتراك مع ضباط المباحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف.

وتوصلت تحريات المباحث إلي تحديد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المنوط بهم تنفيذ مخططهم الإرهابى بدائرة مركز إيتاي البارود في الفترة القادمة في محاولة منهم لإحداث حالة من الفوضى والشغب ونفاذاً لقرار النيابة العامة في القضية رقم 16806/2015 إدارى مركز إيتاي البارود بضبط وإحضار تلك العناصر قامت عدة مأموريات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالمديرية.

و أسفرت عن ضبط كل من أيمن ماهر بسيوني حسن البندارى، موظف بالضرائب العقارية، وعماد أحمد عبد الحميد الفونى " صاحب محل كاوتش ومقيم بندر إيتاي البارود"، وعمر عبد العزيز عبد الوهاب ودن فلاح، وعبد الله عبد الفتاح محمد ودن، صاحب محل منظفات ومقيم صفط خالد إيتاى البارود، ومحمود حاتم السقا، صاحب كشك جرايد ومقيم كفر عسكر - شنديد إيتاي البارود، عبد الحكيم عبد العاطى عبد الشافى، موظف بالمزرعة السمكية ومقيم صفط خالد إيتاى البارود، وفراج عبد المجيد فراج مدرس ومقيم فراولو إيتاي البارود، ومحمود عبد العزيز عبد العاطي الخولى، إمام وخطيب ، وفدى فتحي محمد حجاج موظف بالشهر العقارى.

وضبط بمساكنهم كمية من المطبوعات والمنشورات والأوراق التنظيمية والكتيبات التي تحوي فكر الجماعة، وبمواجهتهم اعترفوا بإنتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابى و أنه صدرت إليهم تكليفات تنظيم الإخوان بالسعى لإظهار النظام الحاكم بمظهر الضعف وعدم القدرة علي إدارة شئون البلاد، تحايلاً منهم علي بعض فئات الشعب بوجود ما يسمة "موجة ثورية" جديدة بغرض إشاعة الفوضى في محاولة لإسقاط النظام الحالى وهدم البنية التحتية للدولة وأنهم خططوا فيما بينهم لتكثيف فعاليات تظاهراتهم في الفترة القادمة بمركز شرطة إيتاي البارود مع ترويج الإشاعات، وجار تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى تنسيقاً و إدارة الأمن الوطنى بالبحيرة.