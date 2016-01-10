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ارتفاع عدد المصابين بحادث انفجار ثلاجة بالبحيرة إلى 6 بينهم حالتين خطرتين

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ارتفاع عدد المصابين بحادث انفجار ثلاجة بالبحيرة إلى 6 بينهم حالتين خطرتين ارتفاع عدد المصابين بحادث انفجار ثلاجة بالبحيرة إلى 6 بينهم حالتين خطرتين
ارتفع عدد المصابين فى حادث انفجار ثلاجة لحفظ الفاكهة والخضار بمدينة المحمودية بالبحيرة إلى 6 مصابين بينهم حالتين فى مرحلة حرجة .

كما أسفر الانفجار عن انهيار المنزل الموجود الذى تواجدت فيه ثلاجة حفظ فاكهة، الى جانب حدوث تصدعات بالمنازل المجاورة.

والمصابون هم: رامى عبد المنعم شلبى و محمد صلاح أبو سالم وتم نقلهما إلى مستشفى دمنهور التعليمى ، ومحمد كمال الصاوى و أشرف خميس أبو إسماعيل ، ومحمد عبد المنعم حسن ، وسعد رمضان وتم نقلهم إلى مستشفى مبرة المحمودية ومستشفى المحمودية العام.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث بوقوع انفجار مدوى بثلاجة لحفظ الفاكهة والخضار بمدينة المحمودية ووجود مصابين.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


>- إصابة 3 أشخاص وانهيار مبنى إثر انفجار ثلاجة لحفظ الفاكهة بالبحيرة

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