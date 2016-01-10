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استكمال محاكمة 21 متهمًا بـ"أحداث عنف شارع السودان".. اليوم

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استكمال محاكمة 21 متهمًا بـ"أحداث عنف شارع السودان".. اليوم استكمال محاكمة 21 متهمًا بـ"أحداث عنف شارع السودان".. اليوم
تستكمل اليوم الأحد الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 21 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان" بينهم 13 محبوسًا، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم لباقى الشهود.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بأمر الإحالة بأنهم قاموا بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية المؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتى تهدف لقلب نظام الحكم، والإضرار بالوحدة الوطنية، كما اتهمتهم بحيازة أسلحة وذخائر وتعطيل حركة المرور واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وكذلك الاشتراك فى تجمهر غرضه ارتكاب جرائم القتل والتخريب.

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مصر 365