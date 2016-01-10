"بلا حب بلا بطيخ" يجمع بين فارس كرم وملحم بركات

نشر الفنان فارس كرم، صورة تجمعه بالموسيقار ملحم زين وعلق تحتها" بلا حب بلا بطيخ... قريباً".

"بلا حب بلا بطيخ" هو عنوان الأغنية التي لحنها الموسيقار ملحم بركات والتي على ما يبدو سيقوم بطرحها قريباً، وهي واحدة من أغنتين لحنهما بركات وكتب كلامهما نزار فرنسيس، وتشهدان اول تعاون فني بينهما.

يشار إلى ان ملحم بركات كان قد قال، أن نجاح فارس كرم معه "كارثة "، لأنه يعني انه يلحن كل يوم له أغنية جديدة، كما قال أنه سيقدم فارس كرم لون غنائي جديد، مختلف عن اللون الذي يعرفه الناس من خلاله.

الجدير بالذكر ان آخر ظهور فني للفنان فارس كرم كان في برنامج "ستار أكاديمي".

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