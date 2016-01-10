أصالة تشارك "الفانز" بالصور تفاصيل رحلتها إلى دبي

تنقل الفنانة اصالة تفاصيل رحلتها الى دبي، التي من المقرر أن تحيي أحد الحفلات فيها بعد يومين.

أصالة التي توثق تفاصيل يومياتها بشكل يومي، نشرت عبر صفحتها الخاصة على"إنستغرام" مجموعة صور لها وهي على متن الطائرة مع زوجها المخرج طارق العريان أو "تيتو" كما تحب أن تدلعه، ولدى وصلها الى الاوتيل، حيث كان بانتظارها لدى وصولها إلى غرفتها في الفندق، باقة كبيرة من الورود وإلى جانبها مجموعة صور فوتوغرافيه لها، كما نشرت أيضاً صورة وهي تغيّر اللوك.

يشار الى ان اصالة ستحيي حفلها في دبي ليلة 11 يناير \كانون الثاني الجاري، في أطار "مهرجان دبي للتسوق" بمشاركة الفنانيْن عبادي الجوهر ووليد الشامي.

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