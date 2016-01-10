الغرفة التجارية بشمال سيناء تبحث دعم مجالات التعاون مع نظيرتها اليابانية

عقدت مساء أمس السبت، الغرفة التجارية بشمال سيناء لقاء مع أحد المصريين العاملين فى اليابان، لبحث سبل التعاون المصرى اليابانى والتنسيق للتبادل الاقتصادى بين الجانبين عن طريق الغرفة التجارية المصرية واليابانية.

وجاء فى بيان للغرفة، أن اللقاء نظمته الغرفة التجارية برئاسة عبد الله قنديل بدوى رئيس مجلس إدارة الغرف، بحضور عماد الدين صلاح الببلاوى المصرى المقيم فى اليابان وصاحب شركتى "النور" و "اجيبون" للتصدير والاستيراد باليابان، بحضور اللواء أحمد سعيد على عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة التصدير والاستيراد، ونجيب سعيد رئيس شعبة المصدرين، وجلال حجازى رئيس شعبة المنشآت السياحية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ورؤساء الشعب المختلفة، وعلى قدرى الكاشف خبير التنمية الاقتصادية، وعادل محسن رئيس قطاع الاستثمار فى الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، والمهندس عاطف عبيد مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، وأحمد محمد يوسف مدير عام السجل التجارى والمستشار الاقتصادى للغرفة، والدكتور وهبى عبد الله أيوب مدير عام إدارة الانتاج والشئون الاقتصادية ومكتب خدمة المستثمرين السابق بمحافظة شمال سيناء، وأحمد الطويل مدير عام ضرائب المبيعات بشمال سيناء سابقا، وعدد من رجال الجمارك وأصحاب ومديرى الشركات والمنتجين ورجال الأعمال وممثلى الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وأكد عبد الله قنديل بدوى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، حسب البيان، على أهمية الغرفة التجارية ودورها فى مواكبة الأحداث والتطورات الاقتصادية والمساهمة فى تنمية المحافظة وخدمة العملية الاقتصادية بالاستفادة من تجارب الآخرين والتعاون الاقتصادى، مشيراً إلى تجربة أحد الشباب المصريين الذى كان يقيم فى الشيخ زويد وسافر إلى اليابان منذ حوالى 20 عاما، حتى أصبح أحد رجال الأعمال العاملين فى مجالات التعاون الاقتصادى المصرى اليابانى.

واستعرض اللواء أحمد سعيد على عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة التصدير والاستيراد تجربة زيارته إلى اليابان ولقاء المصريين العاملين هناك وفى مقدمتهم عماد الدين صلاح الببلاوى المصرى المقيم فى اليابان وصاحب شركتى "النور" و"اجيبون" للتصدير والاستيراد باليابان، وعرضه لإمكانية التعاون المصرى اليابانى من خلال المصريين المتواجدين فى اليابان وبالتنسيق مع الغرف التجارية فى البلدين ، وعرض تجربته حتى أصبح يمتلك شركتين للتصدير والاستيراد، ويروج للمنتجات المصرية فى اليابان، خاصة المنتجات السيناوية.

كما عرض إمكانية توقيع برتوكول تعاون وتآخى بين الغرفة التجارية بشمال سيناء والغرفة التجارية بمحافظة ايتشى نوميا اليابانية، مشيرا إلى أن الغرف التجارية فى اليابان تتولى كافة الأمور التجارية، وهى المظلة الرئيسية لكافة الأعمال التجارية وتتولى إعداد وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية، وتوفير بنك معلومات لكافة الاقتصاديين وأصحاب الشركات ورجال الأعمال.

وأعلن أنه أعد دراسة لإقامة ميناء جاف للتصدير والاستيراد بالعريش، وكذا إقامة مشروع لتجميع المواد الخام لاقامة صناعات عليها، والاهتمام بالصناعات الصغيرة، مشيراً إلى أن الاقتصاد اليابانى يقوم على الصناعات الصغيرة، كما عرض أيضاً تنظيم رحلة لأعضاء الغرفة التجارية بشمال سيناء وعدد من رجال الأعمال لزيارة اليابان والتنسيق لاقامة مشروعات اقتصادية متنوعة في سيناء.

ومن جانبه، طالب نجيب سعيد رئيس شعبة المصدرين باستثمار هذه الزيارة اقتصادياً والاستغلال الأمثل لكافة الثروات الموجودة فى سيناء وكيفية النهوض بها.

وطالب الدكتور وهبى عبد الله أيوب مدير عام إدارة الانتاج والشئون الاقتصادية ومكتب خدمة المستثمرين السابق بمحافظة شمال سيناء بدعم مجالات التعاون المصرى اليابانى عن طريق الوكالة اليابانية ( جايكا ) وغيرها من المؤسسات الاقتصادية اليابانية لإقامة المشروعات، وخاصة فى مجالات الطاقة الشمسية والخلايا الضوئية، والتعاون فى مجالات النقل البحرى والثروة السمكية .

وأكد ناصف أبو سمرة (أحد المنتجين) على ضورة توفير الدعم اللازم لتطوير الإنتاج والنهوض بعمليات الفرز والتعبئة والتغليف، خاصة للمنتجات الزراعية التى تتميز بها سيناء، حيث سبق تصدير كميات كبيرة منها الى الأسواق الخارجية والدولية.

وأشار جلال حجازى رئيس شعبة المنشآت السياحية إلى ضرورة سرعة توقيع اتفاقيات التعاون والتآخى مع الغرفة التجارية اليابانية لدعم مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وطالب المهنس عاطف مطر بدعم نظام الزراعات المكثفة لزيادة الانتاج الزراعى ، خاصة وأنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية والانتاجية المكثفة بالمحافظة.

ولفت المهندس عادل محسن رئيس قطاع الاستثمار فى الجهاز الوطنى لتنمية سيناء إلى أهمية أن يتم التركيز بين الغرف التجارية فى البلدين على دعم مجالات التعاون فيما بينهما، والسعى إلى تأسيس شركة مساهمة مصرية يابانية للاستثمار في سيناء مع المساعدة اليابانية في مجال التسويق.