أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس البرلمان الليبى يشكر العناصر المشاركة فى إخماد حريق خزانات النفط

Google+ Print
رئيس البرلمان الليبى يشكر العناصر المشاركة فى إخماد حريق خزانات النفط رئيس البرلمان الليبى يشكر العناصر المشاركة فى إخماد حريق خزانات النفط
تقدم رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح عيسى، بالشكر والتقدير إلى رجال المطافئ فى شركة سرت والسدرة ورأس لانوف، الذين قاموا بجهود كبيرة تعرضوا فيها للخطر، وذلك خلال إخمادهم للحريق فى خزانات السدرة النفطى، حرصاً منهم على الدفاع عن مصدر قوت الليبيين من عبث وتخريب التنظيمات الإرهابية لها.

وصرح المستشار الاعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى، فتحى عبد الكريم المريمى، بأن المستشار عقيلة صالح بعث بتحياته للجنود المرابطين من حراسات المنشآت النفطية فى منطقة السدرة ورأس لانوف، وكل القوات العسكرية التى شاركت في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابى فى هذه المنطقة، مترحماً على أرواح الشهداء، وداعياً المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته والشفاء العاجل للجرحى.

ودعا رئيس البرلمان الليبى وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية للنفط لعلاج الجرحى بالداخل والخارج من جنود حرس المنشات النفطية ورجال المطافئ بشركة سرت والسدرة ورأس لانوف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365