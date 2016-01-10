رئيس البرلمان الليبى يشكر العناصر المشاركة فى إخماد حريق خزانات النفط

تقدم رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح عيسى، بالشكر والتقدير إلى رجال المطافئ فى شركة سرت والسدرة ورأس لانوف، الذين قاموا بجهود كبيرة تعرضوا فيها للخطر، وذلك خلال إخمادهم للحريق فى خزانات السدرة النفطى، حرصاً منهم على الدفاع عن مصدر قوت الليبيين من عبث وتخريب التنظيمات الإرهابية لها.

وصرح المستشار الاعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى، فتحى عبد الكريم المريمى، بأن المستشار عقيلة صالح بعث بتحياته للجنود المرابطين من حراسات المنشآت النفطية فى منطقة السدرة ورأس لانوف، وكل القوات العسكرية التى شاركت في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابى فى هذه المنطقة، مترحماً على أرواح الشهداء، وداعياً المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته والشفاء العاجل للجرحى.

ودعا رئيس البرلمان الليبى وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية للنفط لعلاج الجرحى بالداخل والخارج من جنود حرس المنشات النفطية ورجال المطافئ بشركة سرت والسدرة ورأس لانوف.