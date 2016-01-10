"صيادلة المنوفية" تختتم فعاليات دورة إعداد القيادات التنفيذية والإدارية

اختتمت نقابة الصيادلة بالمنوفية، السبت، فعاليات دورة إعداد القيادات التنفيذية والإدارية فى عدد من التخصصات والمهن الطبية بمقر النقابة، بحضور مصطفى بيومى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية ونقيب الصيادلة بالمنوفية الدكتور مصطفى رسلان ووكيل مديرية الصحة بالمنوفية الدكتور محمد الهياتمى وعضو مجلس نقابة الصيادلة بمصر الدكتور أحمد عبيد ورئيس لجنة التعليم بنادى صيادلة مصر الدكتور محمد مكاوى والأمين العام لنقابة الصيادلة بالمنوفية الدكتور محمد ماضى ومنسق الدورة الدكتور محمود قصد .

وأكد نقيب الصيادلة ان هذه الدورة التأسيسية نواة لخلق كوادر قيادية من العاملين بقطاع الصحة واعداد جيل قادر على التخطيط الاستراتيجي للارتقاء بالإدارة العلمية والعملية وتمكين الشباب من القيادة بشكل علمي مدروس من خلال التأهيل النظري والتفاعل العملي في ورش عمل احترافية بإشراف كوادر تدريبية لإعداد قيادات شبابية.

كما أشاد وكيل مديرية الصحة بنجاح هذه التجربة بالمنوفية المحافظة الثانية بعد محافظة الشرقية التى تشهد حراكا علميا من خلال هذه الدورات التى تعزز العمل الجماعى وتصقل المهارات بالتدريب الجاد وإعطاء رؤية واستراتيجية فى العمل، وطالب من المستفيدين بهذه الدورة بإعداد خطة زمنية محددة ومدروسة بدقة لتنفيذها على أرض الواقع لتطوير المنظومة الصحية بالمنوفية .

وشدد السكرتير العام المساعد على أهمية وضع أسس علمية للارتقاء بالعمل من خلال التحديث العلمى بشكل دورى والاطلاع على المراجع العلمية وكل ما هو جديد وإعداد أبحاث ودراسات جادة وإثراء العقل بالتدريب المستمر وتنمية المهارات والاستفادة من الخبرات السابقة مؤكدا أن الإدارة الجادة والضمير الوطنى والتعليم والتدريب والإيمان والصدق والثقة بالنفس هى أساس بناء مجتمع محترم قادر على التطوير وإنجاب قيادات حكيمة تحارب الفساد بمنهج علمى سليم يساهم فى رفعة الوطن وبناء مجتمع قيادى قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة ومحاربة كل فكر متطرف يسعى إلى التخريب والتدمير ومواجة الجهل الفكرى بالعلم والتنوير الثقافى والاجتماعى والحوار البناء ولن يتحقق ذلك إلا بالشباب الواعى المسئول الذى يقدر قيمة العلم والعمل.

وفى ختام الفعاليات تم منح الشهادات للمتدربين الذين اجتازوا هذه الدورة وتكريم المدربين الذين ساهموا فى التدريب والإعداد، يذكر أن هذه الدورة تم عقدها تحت رعاية وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع نادى صيادلة مصر ومركز الدراسات الوطنية والإبداع بمحافظة المنوفية.



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