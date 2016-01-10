نائب بأسوان: النواب المعينون يمثلون إثراء للتجربة البرلمانية

قال النائب شرعى محمد صالح، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أسوان، إن الانتخابات البرلمانية فى إفرازاتها فى المرحلتين الأولى والثانية جاءت بنواب ونخب على قدر كبير من الخبرة والتفرد والتنوع، فمنهم القانونى والاقتصادى والرياضى وغيرهم من النواب الذى يمثلون أطياف المجتمع المصرى.

وأضاف النائب شرعى محمد صالح عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن النواب المعينين بمجلس النواب وفق مقتضيات الدستور يرى أنهم أيضًا يمثلون إثراء للتجربة والحركة البرلمانية.

وأكد النائب شرعى محمد صالح أنه باستعراضه أسماء النواب المعينين يرى أنهم يضيفون للمجلس مفردات فكرية مختلفة فمنهم أصحاب دراسات وتخصصات متنوعة وكما تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة، لافتا أنه تم إعطاء الفرصة لتواجد قوى اليسار المصرى بالبرلمان وأكد النائب شرعى صالح أن التعيين انضبط واتسق مع نص المادة 27 من الدستور.