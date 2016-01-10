مدير أمن الغربية يشرف على حملة أمنية مكبرة فى طنطا

أشرف اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية على حملة أمنية مكبرة، ضمت ضباطاً من المرور والمباحث والمرافق بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا، رافقه خلالها اللواء أسامة فرحات مدير إدارة تأمين الطرق واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى والعميد طارق أبو الدهب وكيل إدارة المرور والعميد مهند أبو ليمون مدير قسم شرطة المرافق والضباط والقوات المشاركة فى الحملة.

وأسفرت الحملة عن سحب 10رخص قيادة وتسيير، وضبط دراجتين ناريتين بدون لوحات وتراخيص، و3 حالات انتظار خاطئ، وتحصيل مبلغ 2000 جنيه غرامات، كما تم ضبط قضية سلاح أبيض، ومتهم هارب، و20 قضية أداب، كما أسفرت الحملة عن رفع 22 حالة إشغال طريق، وتحرير 15محضر إشغال.

ووجه مدير أمن الغربية الضباط والأفراد بتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى، وإجراء الاستيقاف القانونى، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن، واليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على المنشأت الهامة، واحترام حقوق الإنسان، وحسن معاملة المواطنين.



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