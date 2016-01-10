أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

البابا تواضروس الثانى يزور كنائس وأديرة الأقصر وقنا.. الاثنين

Google+ Print
البابا تواضروس الثانى يزور كنائس وأديرة الأقصر وقنا.. الاثنين البابا تواضروس الثانى يزور كنائس وأديرة الأقصر وقنا.. الاثنين
يزور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الاثنين المقبل، عددًا كبيرًا من الإيبارشيات والأديرة فى محافظتى الأقصر وقنا، وذلك للتهنئة بأعياد الميلاد المجيد، وتفقد أحوال تلك المقار التابعة لهم.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة البابا للأقصر وقنا، زيارة دير مار جرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت فى جنوب الأقصر، ودير الملاك غرب مدينة نقادة، وإيبارشية الأقباط الأرثوذكس بقنا وقوص والأقصر.
>كما يقوم بتدشين كنيسة الملاك بمدينة الأقصر، ويشهد تخريج دفعة من طلاب الكلية الإكليريكية بإيبارشية الأقصر، حيث تستمر زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى للأقصر وقنا طوال يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365