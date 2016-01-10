البابا تواضروس الثانى يزور كنائس وأديرة الأقصر وقنا.. الاثنين

يزور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الاثنين المقبل، عددًا كبيرًا من الإيبارشيات والأديرة فى محافظتى الأقصر وقنا، وذلك للتهنئة بأعياد الميلاد المجيد، وتفقد أحوال تلك المقار التابعة لهم.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة البابا للأقصر وقنا، زيارة دير مار جرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت فى جنوب الأقصر، ودير الملاك غرب مدينة نقادة، وإيبارشية الأقباط الأرثوذكس بقنا وقوص والأقصر.

>كما يقوم بتدشين كنيسة الملاك بمدينة الأقصر، ويشهد تخريج دفعة من طلاب الكلية الإكليريكية بإيبارشية الأقصر، حيث تستمر زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى للأقصر وقنا طوال يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.