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موجز الصحافة المحلية.. الرئيس يطلق ثورة جديدة من أجل الشباب

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موجز الصحافة المحلية.. الرئيس يطلق ثورة جديدة من أجل الشباب موجز الصحافة المحلية.. الرئيس يطلق ثورة جديدة من أجل الشباب
تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان: الرئيس يطلق ثورة جديدة من أجل الشباب"، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيســى عــن إطلاق حزمة مــن القرارات التى تهدف إلى تشــغيل الشــباب، ورفع إمكانياتهم التعليمية والعلميــة والرياضية، كما أعلن فى كلمتــه خلال احتفالية يوم الشــباب المصرى بدار الأوبــرا، أمــس السبت تخصيــص عــام 2016 ليكــون ًعاما للشــباب.

وتناولت صحيفة "الأهرام" تأكيدات وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره السودانى إبراهيم الغندور على عمق العلاقات التى تربط الشعبين المصرى والسودانى، وقال شكرى - خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الوزير السودانى فى ختام مباحثاتهما أمس السبت- إن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الأخبار"، أن لم تقرر بعد مستوى التمثيل الدبلوماسى لها فى قمة منظمة التعاون الإسلامية المقرر عقدها فى تركيا خلال شهر أبريل المقبل، والتى من المقرر أن تسلم فيها مصر الرئاسة إلى تركيا، وأضافت المصادر أن الأمر مازال سابقاً لأوانه ولم يتقرر أى شئ بعد، مضيفة أن كافة الاحتمالات فيما يخص مستوى التمثيل واردة.

ونقلت صحيفة "الشروق" على لسان مصدر مصرى مسئول ومطلع على ملف مفاوضات سد النهضة قوله، إن المناقشات التى الفنية خلال الاجتماع الذى انعقد فى أديس أبابا يومى 6 و7 يناير الماضيين كانت محتدمة وكل طرف حاول اللجوء إلى أمور فنية دقيقة لتبرير موقفه ووجهة نظره، مضيفاً "كان من الصعب التوصل لاتفاق فنى، خاصة وأنه لم يكن هناك خبير أجنبى محايد للفصل بين الأراء الفنية، وتقييمها، وتحديد امكانيات تنفيذ المقترح المصرى من عدمه"، وأكدت المصادر أن مصر متمسكة بمقترح زيادة عدد فتحات مخارج المياه فى السد.

وكشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لـ"المصرى اليوم"، أن الجهاز قرر إرسال تفاصيل وقائع الفساد التى سبق أن أعلن عنها، وتصل قيمة المخالفات فيها إلى 600 مليار جنيه، الى اللجنة التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتقصى الحقائق فى هذا الأمر مؤخراً، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية المستشار هشام بدوى، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

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مصر 365

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