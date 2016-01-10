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رئيس الوزراء يفتتح اليوم "متحف النيل" فى أسوان بحضور سفير إثيوبيا

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رئيس الوزراء يفتتح اليوم "متحف النيل" فى أسوان بحضور سفير إثيوبيا رئيس الوزراء يفتتح اليوم "متحف النيل" فى أسوان بحضور سفير إثيوبيا
يفتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، متحف النيل فى أسوان، فى احتفالية كبرى بالتزامن مع أعياد السد العالى، بحضور الدكتور حسام مغازى وزير الرى وعدد من سفراء الدول العربية والأفريقية والأوروبية فى بينهم السفير الإثيوبى.

ويتضمن الحفل استعراضاً لأهم محتويات المتحف، وحفلا فنيا يستعرض التراث الثقافى المصرى والإفريقى، وفيلماً وثائقياً يحكى قصة كفاح بناء السد مع الشعب المصرى، وأنه حمى مصر من خطر الجفاف الذى أصاب إفريقيا، وأدى لوفاة مئات الآلاف فى الثمانينيات، وأنقذ مصر من خطر الفيضان وآخرها فى 2001 عندما وصل منسوب المياه لـ181.60 م أمام السد.


>10 ملفات فى أول اجتماع لمجلس المحافظين برئاسة شريف إسماعيل.. رئيس الوزراء يوجه بالتواصل مع المواطنين والعمل الميدانى والتصدى لأعمال التخريب والعنف ومواجهة سرقة التيار الكهربائى.. وتعين نواب لكل محافظ

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مصر 365

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