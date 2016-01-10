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20 يناير.. نظر أولى جلسات محاكمة طالب جامعى متهم بالانتماء لجماعة إرهابية

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20 يناير.. نظر أولى جلسات محاكمة طالب جامعى متهم بالانتماء لجماعة إرهابية 20 يناير.. نظر أولى جلسات محاكمة طالب جامعى متهم بالانتماء لجماعة إرهابية
حددت النيابة العامة 20 يناير الجارى موعدًا لأولى جلسات محاكمة طالب بكلية الحقوق متهم بالانتماء لجماعة إرهابية بجنح المعادى.

وردت معلومات إلى الجهات المختصة تفيد بمشاركة المدعو "ا.ب" 22 سنة، طالب بكلية الحقوق، فى التظاهرات والمسيرات التى تنتمى للجماعة الإرهابية، وعلى الفور تم إعداد خطة من التحريات المناسبة، للتأكد من صحة تلك المعلومات، وبالفعل أثبتت التحريات صحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم أثناء تواجده بمسكنه بمنطقة المعادى، وبتفتيش الشقة عثر بداخلها على لافتات تحوى إشارات رابعة، وأقنعة بيضاء يتم ارتداؤها فى المسيرات اليومية التى تنتمى لأنصار الجماعة الإرهابية، وبمناقشة النيابة العامة للمتهم أنكر تمامًا انتماءه لأى حزب أو تيار، فقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم قرر قاضى المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

يذكر أن المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أحال أوراق طالب بكلية الحقوق متهم بالانتماء لجماعة إرهابية، إلى محكمة جنح المعادى لمحاكمته.

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مصر 365