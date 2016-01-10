بالفيديو..سهير رمزى:"السيسى هدية من ربنا.. وحبيت كمال الشناوى وأنا صغيرة"

أشادت الفنانة سهير رمزى، برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أنه "هدية من ربنا" أرسلها لمصر لإنتشالها من الأزمات التى كانت تمر بها.

وقالت سهير رمزى فى حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب، فى برنامج "100 سؤال"، "مافيهوش حاجة مش عجبانى، كل حاجة فى السيسى عجبانى، مقدرش انتقده، والراجل ماشى مظبوط مظبوط مظبوط أوى كمان، وربنا بعتهولنا هدية".

وأضافت سهير، أنها لا تستطيع النوم إلا على صوت التليفزيون، مع إضاءة بعض أنوار الشقة، مؤكدة أنها تخشى الظلام ولا تستطيع التواجد فيه.

وردت سهير رمزى على سؤال الإعلامية راغدة "إذا كنتى نور أى مكان تحبى تضيئيه؟" فقالت سهير: "الجوامع".

وأكدت سهير رمزى أنها أحبت الفنان كمال الشناوى وهى بنة ست سنوات، قائلة: "كمال الشناوى الفنان الوحيد الذى أحببته ولم أتزوجه، وأحببته وأنا عندى 6 سنين، وكان فتى أحلامى وكان عندى كل حاجة، وهو كان صديق لأمى، وقولت له الكلام ده، ولما كنا بنعمل فيلم المذنبون ويجيى يحضنى أو يبوسنى يقولى يابنتى أنتى ياما شيلتك وعملتيها على رجلى، ومش قادر أحس بيكى".