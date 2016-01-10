أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

علاء حسانين لـ"الحياة": "قطة" يسكنها جن سبب حرائق قرية المناصفور بالشرقية

Google+ Print
علاء حسانين لـ"الحياة": "قطة" يسكنها جن سبب حرائق قرية المناصفور بالشرقية علاء حسانين لـ"الحياة": "قطة" يسكنها جن سبب حرائق قرية المناصفور بالشرقية
قال علاء حسانين، البرلمانى السابق، والشهير بـ"قاهر الجن والعفاريت"، إن سبب الحرائق فى قرية المناصافور التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية هو الجن، مؤكداً أنه ذهب إلى القرية وتأكد من ذلك، وكان الدليل هو احتراق سيدة أمام جميع الحضور.

وأضاف "حسانين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو الليثي ببرنامج "بوضوح"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أن قطة كان يسكنها "جن" قُتلت داخل قرية "صافور" وتم حرقها لذلك قرر الجن الانتقام وحرق القرية، وهو ما يجرى من هذا القبيل هذا حالياً.

ودعا علاء حسانين المشايخ للذهاب إلى قرية "صافور" والتأكد من وجود الجن بالقرية، وكذلك رداً على بيان الأمن العام والداخلية بأن الحرائق لها بعد جنائى، متسائلاً "كيف نفسر بأن المطافى تخمد النيران فى المنزل الأول ثم يشتعل المنزل الثانى ثم الثالث؟".

وأوضح النائب البرلمانى السابق، أن المياه كانت تجعل النيران تشتعل أكثر ولكن عند التكبير "الله أكبر" تخمد النيران، لاسيما حدث ذلك أمام أعين الأهالى والنواب وكاميرا قناة الحياة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365