محامى إلهام شاهين: عبد الله بدر قضى عقوبة حبسه فى "سب موكلتى" ولم يتم تبرئته

قال يسرى عبد الرازق، محامى الفنانة إلهام شاهين، إن محكمة النقض لم تحكم بالبراءة على عبد الله بدر فى قضية سب وقذف موكلته، لكنه قضى العقوبة بالحبس 4 أشهر.

وأضاف عبد الرازق، لـ"اليوم السابع"، أن محكمة جنح الأزبكية قضت فى أول درجة بحبس عبد الله بدر سنة بتهمة سب وقذف الفنانة الهام شاهين ونشر صور فاضحة وتهمة إهانة القضاء، وقد خففت محكمة مستأنف الأزبكية الحكم من سنة إلى 6 أشهر حتى قضت محكمة النقض بتأييد حبسه 4 أشهر بتهمتى نشر صور فاضحة والسب والقذف بينما ألغت الحبس فى تهمة إهانة القضاء واكتفت بالغرامة 20 ألف جنيه.