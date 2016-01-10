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بالصور..تشييع جثمان المجند محمد رمضان شهيد حادث مرور المنيب بمدينة أبو حمص

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بالصور..تشييع جثمان المجند محمد رمضان شهيد حادث مرور المنيب بمدينة أبو حمص بالصور..تشييع جثمان المجند محمد رمضان شهيد حادث مرور المنيب بمدينة أبو حمص
شيع منذ قليل الآلاف من أهالى قرية الطيرية مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، جثمان الشهيد المجند محمد رمضان برهامى عبد المقصود، والذى استشهد صباح أمس، إثر إطلاق مجهولين أعيرة نارية، حال تواجده مع العقيد على أحمد فهمى، رئيس مرور المنيب، أثناء توجههما لجهة عملهما، مستقلين سيارة بدائرة مركز شبرامنت.

واستشهاد العقيد على أحمد فهمى، رئيس شرطة قسم مرور المنيب، ومجند، صباح أمس السبت، بعد استهداف مسلحين مجهولين لهما، وإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليهما ثم إشعال النار بالسيارة التى كانا يستقلانها.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


>استشهاد عقيد شرطة ومجند برصاص إرهابيين فى أبو النمرس بالجيزة
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