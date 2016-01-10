«الأرصاد»: تقريرنا لم يُشر إلى كوارث بيئية.. وتفسير محتواه لم يكن دقيقاً

أوضحت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية عن معلومات مستقاة من التقرير السنوي للرئاسة لعام 1435/1436ه الذي نوقش في مجلس الشوري سابقاً بأن الأرصاد تعترف بعجزها عن مهماتها وتحذر من كوارث بيئية غير صحيح.

وأكدت الرئاسة على لسان ناطقها الرسمي حسين بن محمد القحطاني بأن هذه المعلومة لم تصدر في التقرير السنوي، ولم يشر لها إطلاقاً بأي شكل من الأشكال، ولم يتعرض التقرير إلى أن المملكة سوف تتأثر بكوارث بيئية وأن الرئاسة غير قادرة على مجابهتها. وأضاف الناطق الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن التقارير المتداوله لم توفق في نقل عدد من المعلومات، وتناولتها بشكل يخالف مضمون التقرير، وفسرته بطريقة سلبية لا تعكس ما كانت تصبو له الرئاسة في تقريرها، ومنها موقف المملكة الدولي في الجانب البيئي، بالإضافة لتأثر ترتيبها الدولي في الأداء البيئي، لعجزها في المفاوضات ونقص المفاوضين، وهذه معلومة غير دقيقة ولم يذكرها التقرير بهذه الصيغة.

ولفت القحطاني إلى أن المملكة تقلدت مستويات عالمية في الأداء البيئي، حيث حققت المستوى 35 من 178 دولة، وذلك حسب التصنيف البيئي الصادر من مركز القانون البيئي بجامعة ييل، والمركز العالمي لمعلومات الأرض بجامعة كولومبيا الاميركيتين مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وقد حققت في هذا التصنيف ثاني دولة عربية في الأداء البيئي وضمن مستوى الدول الأكثر تقدماً وهذه النتيجة حسب المؤشر العالمي.

وأضاف الناطق الرسمي أن تفسيرات بعض وسائل الإعلام جانبها الصواب، وأدى إلى نقل صورة خاطئة وسلبية عن الغرض الحقيقي من مضون التقرير السنوي، وساهم في التأثير على الرأي العام في مواضيع لم تشر لها الرئاسة، مبيناً أن تجاهل بعض وسائل الإعلام التحقق من المعلومات من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل نشرها أدى إلى تشويه المعلومات وطرحها بشكل غير صحيح.

واختتم القحطاني بالتأكيد على أن الرئاسة أبوابها مشرعة للرد على استفسارات وسائل الإعلام، وطرح أي موضوع يخصها بشفافية سلباً كان أو إيحاباً، وهي تسعى لذلك وتحرص عليه، والرئاسة بدورها تهيب بجميع وسائل الإعلام التحري والدقة في نشر المعلومات، وقراءتها بالشكل السليم الذي يحقق الهدف الإعلامي المنشود لوسائل الإعلام وللرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بما يخدم الصالح العام.