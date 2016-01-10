اقتصاديون: طرح أسهم أرامكو.. تعزيز للشفافية وتنويع لمصادر الدخل

أكد اقتصاديون أن خطوة شركة أرامكو السعودية في دراسة طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، يعد عاملاً مهماً في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنميتها حيث ستعمل هذه الخطوة على تشجيع كفاءة الشركة وشفافيتها، وهي عنوان بارز لِمُضِي الحكومة في الخصخصة، واعتزامها تنفيذ برنامج التحول الوطني الطموح الذي سيعمل على إيجاد بدائل لدعم الاقتصاد الوطني.

واشاروا أن الطرح سيكون من أغلى الهدايا للسوق المالية السعودية وأثمنها على الإطلاق، وسيضيف إلى السوق دعماً معنوياً وقيمة سوقية مرتفعة، فإدراج شركة عملاقة كأرامكو في سوق المال سيمكنه من تحقيق السبق على مستوى أسواق المال كافة، في احتضان أكبر شركة مساهمة في العالم، وستضيف إلى السوق المالية مقداراً كبيراً من الزخم والقيمة السوقية على مستوى الأسواق المالية، هذا بخلاف المردود المالي الربحي من تصاعد سعر أسهمها بعد الإدراج، ووجود هذه الشركة في السوق سيكون مرآة تعكس ما يتمتع به اقتصاد المملكة من قوة واحتضانه لشركات عملاقة مثل ارامكو.

وحول ذلك قال الدكتور صلاح الشلهوب – محلل اقتصادي – من المؤكد أن طرح شركة أرامكو للاكتتاب في السوق السعودية يعد جزءاً من تنويع مصادر الدخل وتنمية الاستثمارات، بالإضافة إلى توفيرها فرص العمل اللازمة للمواطنين، والمشاركة في مثل هذه الشركات الكبيرة والعملاقة، كما أن هذه الخطوة ستعمل على تشجيع كفاءة الشركة من خلال الأجواء التنافسية.

وأوضح أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع، أشار إلى أن الشركة ستكون بذلك أكثر شفافية عبر دخولها سوق الأسهم، حيث ستكون قوائمها المالية معلنة وصاف دخلها، كما أن هذه الخطوة ستشجع على التحول الجيد والمنطقي لاقتصاد المملكة، من اعتماده الريعي على المداخيل النفطية الى قنوات أخرى متنوعة، واتاحة المجال بصورة اكبر للقطاع الخاص ليقود الاستثمار والاقتصاد.

من جهته قال الدكتور سامي النويصر – محلل مالي - من الصعب جدا الحكم على طرح أسهم أرامكو للاكتتاب؛ لأننا لا نعرف بعد تفاصيل ذلك إلا أننا – وبحسب ما ظهر - نتوقع أن يكون الاكتتاب بحدود 5% من إجمالي قيمة الشركة، وتعتبر شركة أرامكو من أكبر وأعلى شركات العالم ربحية ومكانة عالية؛ لما لها من مميزات تفاضلية، منها التكلفة المنخفضة للتشغيل، كذلك أيضا العديد من الأذرع الاستثمارية والشركات التابعة.

وأضاف: هناك عدداً من التفاصيل التي تحتاج لإيضاح كنوعية الاكتتاب، فهل سيكون بالشركة الأم أم بتوابعها من الشركات التي تعد أيضا ذات ربحية عالية، ومن الطبيعي - إذا تم الاكتتاب - أن يكون هنالك إفصاحاً أكبر بعكس ماكان عليه سابقا من إفصاح معلومات مالية وغيرها مما سيضع الشركة على مجهر وتغطية الاستثمار المحلي والدولي.