ولي ولي العهد يبدأ زيارة لباكستان.. اليوم

أعلن الديوان الملكي في بيان أصدره امس أنه استجابة لدعوة الحكومة الباكستانية وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - سيقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأحد 30 / 3 / 1437ه الموافق 10 / 1 / 2016م بزيارة جمهورية باكستان الإسلامية يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في باكستان لبحث العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.
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