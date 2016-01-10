أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ولي ولي العهد يبدأ زيارة لباكستان.. اليوم

Google+ Print
ولي ولي العهد يبدأ زيارة لباكستان.. اليوم ولي ولي العهد يبدأ زيارة لباكستان.. اليوم

الرياض - واس

    أعلن الديوان الملكي في بيان أصدره امس أنه استجابة لدعوة الباكستانية وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - سيقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأحد 30 / 3 / 1437ه الموافق 10 / 1 / 2016م بزيارة جمهورية باكستان الإسلامية يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في باكستان لبحث العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = '
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف