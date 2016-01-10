ولي ولي العهد يبدأ زيارة لباكستان.. اليوم

الرياض - واس

أعلن الديوان الملكي في بيان أصدره امس أنه استجابة لدعوة الحكومة الباكستانية وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - سيقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأحد 30 / 3 / 1437ه الموافق 10 / 1 / 2016م بزيارة جمهورية باكستان الإسلامية يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في باكستان لبحث العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.