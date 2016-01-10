المجالس البلدية في المحافظات تنتخب رؤساءها ونوابها

عقدت المجالس البلدية التابعة لبلديات عدد من محافظات المملكة اجتماعاتها خلال اليومين الماضيين للتصويت على اختيار رؤسائها ونوابها. وأكد جميع رؤساء المجالس ونوابهم أنهم سيعملون على تطوير العمل البلدي وتنمية ورقي محافظاتهم والمراكز التابعة لها.

رنية

وانتخب المجلس البلدي التابع لبلدية رنية سليمان السبيعي رئيساً للمجلس ورميزان السبيعي نائباً له في أول اجتماعاته في دورته الثالثة، بحضور عتيق مرزوق القثامي رئيس البلدية وجميع أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين.

ينبع

وفي اجتماع المجلس البلدي لمحافظة ينبع جرى الاقتراع، وتم اختيار صالح العلوني رئيساً للمجلس وسلامة العنيني نائباً.

المذنب

وتم تعيين عتيق الحميداني رئيساً للمجلس البلدي بمحافظة المذنب وصقر العضيلة المطيري نائباً للرئيس، بعد انتخابهم من قبل أعضاء المجلس.

الدوادمي

ونصب هليل النداح العصيمي رئيساً للمجلس البلدي بمحافظة الدوادمي، وسعد الرويس نائباً للرئيس في الجلسة الأولى من الدورة الثالثة.

بحر أبو سكينة

كما اختار الأعضاء المنتخبون والمعينون في المجلس البلدي ببلدية بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل في الاجتماع الأول مصهف عسيري رئيساً للمجلس وأحمد الأسلمي نائباً للرئيس، بحضور م. محمد مرزن عسيري رئيس البلدية.

الحريق

وصوت أعضاء المجلس البلدي لبلدية محافظة الحريق في الاجتماع الأول على اختيار رئيس المجلس ونائبه، واختاروا عبدالعزيز الشبانات رئيساً وعبدالعزيز الهزاني نائباً.

الدلم

واختار أعضاء المجلس البلدي لبلدية الدلم في الجلسة الأولى هديان الدوسري رئيساً للمجلس وم. وليد القحيز نائباً له، وذلك بحضور م. فارس القحطاني رئيس البلدية.

المخواة

وعين علي الغامدي رئيساً للمجلس البلدي لبلدية المخواة وسعدي الزهراني نائباً للرئيس، خلال الاجتماع الذي عقد بحضور م. سعيد الزهراني رئيس البلدية، وجميع الأعضاء.

تنومة

وحصد عمر آل عبدالله النسبة الأكبر من الأصوات في اجتماع المجلس البلدي لبلدية تنومة ليكون رئيساً للمجلس، وسعيد العميري نائباً له.

النماص

وانتخب محسن البكري رئيساً للمجلس البلدي لبلدية النماص وجرمان بن حمود نائباً له.

بنو عمرو

وعقد المجلس البلدي التابع لبلدية بني عمرو اجتماعه الأول وتم اختيار علي العمري رئيساً للمجلس ومحمد العمري نائباً له.الأفلاج

وفي أولى جلسات المجلس البلدي بمحافظة الأفلاج، تم اختيار فهد العجالين رئيساً، وأحمد الخرعان نائباً له.