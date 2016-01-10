الانتهاء من استبدال رخام شاذروان الكعبة المشرفة وجدار الحطيم

مكة المكرمة - واس

أوضحت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه تم الانتهاء من أعمال استبدال رخام شاذروان الكعبة المشرفة وجدار الحطيم.

وقال رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إنهُ تم استبدال 46 قطعة من بلاط الحطيم، منها 22 علوي و24 للجدار، ويُقدر سُمك الرخام 5 سم، وبلغ عدد بلاط رخام الشاذروان 13 بلاطة من الركن اليماني إلى الحجر الأسود، و15 من الركن اليماني إلى العراقي، وثمانية ما بين باب الكعبة والركن الشامي، فيما بلغ إجمالي عدد القطع 36 قطعة بسماكة تُقدر ب 7 سم، وبلغ وزن القطع ما بين الأركان 110 كيلوات، والأركان 225 كيلو بطول 48.7 م حتى بدأ رخام الشاذروان وجدار الكعبة بأبهى حلة. وأكد السديس حرص القيادة الرشيدة وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده، وبمتابعة مستمرة وحرص دؤوب من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، داعياً الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة، ويجزي ولاة الأمر خير الجزاء على ما يقومون من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم.