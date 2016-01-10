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109 برامج في «تعليم الشمالية»

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109 برامج في «تعليم الشمالية» 109 برامج في «تعليم الشمالية»
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محمد العنزي

رفحاء - عيادة الجنيدي

    نفّذت إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالتعاون مع مكاتب التعليم والإدارات بتعليم منطقة الحدود الشمالية 11496 ساعة تدريبية استفاد منها 1294 متدرباً، مشتملةً على 109 برامج تدريبية. وأوضح محمد العنزي مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث أن البرامج التدريبية ركزت على مشروع المهارات الأساسية لتمكين المعلم "المسار الأول تأسيس"، مضيفاً بأنه تم تنفيذ 37 برنامجاً تدريبياً بواقع 5450 ساعة تدريبية استفاد منها 545 متدرباً.

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