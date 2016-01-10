تحالف إستراتيجي بين وزارة الصحة و«عِلم» لتعزيز دور تقنية المعلومات في المجال الصحي

عقد الخميس الماضي اجتماع بين وزارة الصحة وشركة علم برئاسة معالي وزير الصحّة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وحضره الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي لإطلاق تحالف إستراتيجي دعت إليه وزارة الصحة يسعى إلى تنفيذ برنامج شامل وطموح للصحة الإلكترونية على مستوى المملكة، ويهدف هذا البرنامج إلى تهيئة البنية التحتية لإدارة المنظومة الصحية وبالتالي رفع كفائتها وجودة خدماتها كما سيمكن البرنامج عند اكتماله من تبادل المعلومات الصحية إلكترونيا بشكل سريع وفعال، الأمر الذي سيعزز دور المعلوماتية في رعاية المرضى.

وأوضح معالي وزير الصحة المهندس خالد الفالح "أنّ برنامج الصحة الإلكترونية والذي سيطلق عليه إسم "صح-تك" يعدّ أحد أهم البرامج الاستراتيجية للوزارة ويهدف إلى تطوير خدماتها ورفع جودة وكفاءة أداءها بما يتضمنه من برامج ومبادرات تعتمد بالدرجة الأولى على تطوير البنية الإلكترونية للوزارة، بالإضافة إلى ربط المنشآت الصحية، والوصول إلى الملف الصحي الموحد مع الحفاظ على الخصوصية وسرية المعلومات الصحية. ويشمل أيضاً برامج إدارة المستشفيات الحديثة والأنظمه الإداريهةالمركزية ونظام تبادل أرشفة الصور الطبية، وإقامة البوابة الإلكترونية الصحية للمواطنين، ومن ضمنه وضع تطبيقات الجوال الذكية المتعلقة بذلك ، والتي ستقدم الخدمات بشكل عصري يتماشى مع النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في ظل إنتشار الخدمات الالكترونية الحديثة في كافة القطاعات"، وأكد معاليه سروره بالدخول في هذا التحالف مع شركة وطنية متطورة كشركة علم.

من جانبه عبر الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي الرئيس التنفيذي ل"علم" عن سعادته وتقديره لوزارة الصحة التي أتاحت ل"علم" أن تكون حليفاً إستراتيجياً للوزارة في مشروع "صح-تك" الذي هو مشروع وطني هام يساهم في في تحقيق نقلة استراتيجية مهمة تنعكس على الحياة الصحية للمتعاملين مع الوزارة وأوضح الجضعي أن أهم خصائص و مميزات الحلول التقنية المقترحة هو تقديم خدمات عالية المستوي لخدمة المواطنين بشكل افضل مع الحفاظ على خصوصية المواطن وهذا المشروع هو إحدى المشاريع الكبرى التي نتشرف بالعمل عليها ونستشعر فيها حجم المسؤولية ونسعي للمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة بإذن الله.