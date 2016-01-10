مؤتمر زيدان - عن أفضل ما في ريال مدريد وهاتريك بيل.. ورونالدو الذي لم يسجل

(إفي): أبدى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان سعادته بأداء لاعبيه بعد فوز فريقه بخماسية نظيفه على ديبورتيفو لاكورونيا في الليجا.

وقال زيدان "دائما ما يكون المدرب سعيدا بالفوز بمباراة، لكن أكثر ما أسعدني هو الأداء. ليس سهلا تسجيل خمسة أهداف في ديبورتيفو".

وأضاف "لقد كان واضحا أن الجمهور خلف الفريق منذ الدقيقة الاولى حتى النهاية، ووفر أجواء جيدة. المهم الآن الاستمرار في التفكير بأن هذه المباراة الاولى، والنظر لما هو قادم، ولكن الفكرة في محاولة لعب كرة القدم بشكل جيد والفوز بالمبارايات. جمهور اليوم كان رائعا".

وأشار إلى أن أفضل ما في اللاعبين اليوم هو لمسهم للكرة والدفاع في "بعض الاحيان" واعترف بأن هناك أخطاء يجب تصحيحها.

وقال المدرب الجديد للميرنجي "علينا تحسين أدائنا في استعادة الكرة، ولكن شيئا فشيء، لقد جئت للتو، ويجب إعطائي الوقت".

وأضاف "بالتأكيد سنستمر هكذا. ريال مديد مطالب دائما بالفوز. إنني سعيد بأداء الفريق اليوم، سنتحسن وعلينا التحسن في الكثير من الامور، وسنفعل ذلك. أمامنا الوقت لذلك، وأسابيع للعمل، وأنا على ثقة بأننا سنحقق ذلك".

وبسؤاله عن الدفع بإسكو أساسيا على حساب جيمس رودريجيز، قال "إنني سعيد بأداء الجميع وبخاصة إسكو. جيمس عندما نزل قدم مباراة جيدة. سنرى كيف سنفعل ذلك، ولكني سأكون دائما من يتخذ القرار بشأن من يبدأ ومن ينهي المباريات. سيكون الامر هكذا دائما، حتى لو تكررت نفس الاسئلة، دائما ساتخذ القرار".

وعن أداء كريستيانو رونالدو الذي لم يسجل في المباراة، أضاف "دائما ما أراه جيدا للغاية، يحب التسجيل دائما، ولكني أراه جيدا، سعيد مثل الجميع ونفكر فقط في الفوز وهو كذلك. ستكون أمامنا مباراة أخرى حتى يتمكن من التسجيل".

وأبدى المدرب الفرنسي سعادته بالهاتريك الذي أحرزه الويلزي جاريث بيل في المباراة مؤكدا أنه "ليس من السهل تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة"، وتمنى أن يستمر على هذا المنوال.