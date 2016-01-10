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الأردن يكلّف خبير دولى بمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى والمقدسات

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الأردن يكلّف خبير دولى بمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى والمقدسات الأردن يكلّف خبير دولى بمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى والمقدسات
كلف الأردن بتشكيل لجنة قانونية دولية برئاسة المحامى والخبير القانونى الدولى فيصل الخزاعى، لمتابعة الانتهاكات والاعتداءات الوحشية الإسرائيلية على الأقصى والمقدسات فى الحرم القدسى الشريف، وذلك فى مؤتمر القانونيين والحقوقيين العرب الذى عقد مؤخراً فى .

وقال "الخزاعى" لوكالة الأنباء الأردنية، إن الأردن بصدد تشكيل لجنة قانونية دولية لمتابعة جميع الانتهاكات التى تمس المقدسات فى القدس الشريف وتوثيقها، وتقديم شكوى جزائية دولية بحق سلطات الاحتلال الإسرائيلى أمام محكمة الجنايات الدولية فى "لاهاى" من خلال قواعد القانون الدولى والمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن ورقة العمل التى قدمها فى المؤتمر الدولى والتى كان عنوانها "الوصاية الهاشمية على المقدسات" بينت الدور الكبير للملك عبد الله الثانى فى رعايته ومتابعته لكل ما يجرى من انتهاكات يومية على المسجد الأقصى، وحشد موقف دولى واحد للتصدى لهذه الانتهاكات ووقف العدوان الإسرائيلى على الأقصى والمقدسات.

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مصر 365

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