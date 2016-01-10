أخبار عاجلة

هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
تعرف على أغلى عطر في العالم .. ثمنه يفوق الذهب -
فاروق حسني أول الحاضرين في عزاء الناقد سمير فريد -
توافد الحضور علي عزاء الناقد الكبير سمير فريد -
جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بلاش استهتار.. لو سكرك عالى تجنب المضاعفات باستشارة الطبيب

Google+ Print
بلاش استهتار.. لو سكرك عالى تجنب المضاعفات باستشارة الطبيب بلاش استهتار.. لو سكرك عالى تجنب المضاعفات باستشارة الطبيب
ارتفاع مستوى السكر فى الدم أحد المشاكل الصحية التى يتعرض لها مرضى السكر، نتيجة أسباب وعوامل تختلف من حالة مريض إلى آخر، كما يساهم ارتفاع مستوى السكر فى تعرض مريض السكر لبعض الأضرار الصحية.

حول ذلك تقول دكتورة إيناس شلتوت، أستاذ السكر والغدد الصماء بقصر العينى رئيس الجمعية العربية لدراسات السكر والميتابوليزم، إن ضبط مستوى الجلوكوز السكرى فى الدم أحد المهام الضرورية التى ينبغى على مريض السكر الاهتمام بمراعاتها لتفادى تعرضه لبعض المشاكل الصحية، نتيجة عدم ضبط مستوى السكر فى الدم.

واستكملت د.إيناس قائلة: "يساهم ارتفاع مستوى السكر فى الدم فى زيادة فرص تعرض مريض السكر لمضاعفات مرض السكر، مثل الاعتلال الشبكى والقدم السكرى، وغيرها من مضاعفات السكر".

وتابعت د.إيناس قائلة: "فى حالة اكتشاف مريض السكر فإن مستوى السكر مرتفع بالدم فيجب عليه استشارة الطبيب على الفور، لاتخاذ الإجراء اللازم لعلاجه وضبط مستوى السكر، نظرا لأنه لا يمكن وضع قاعدة للتصرف الأمثل عند ارتفاع مستوى السكر، نظرا لاختلاف الحالة الصحية من شخص إلى آخر".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365