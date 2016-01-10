بلاش استهتار.. لو سكرك عالى تجنب المضاعفات باستشارة الطبيب

ارتفاع مستوى السكر فى الدم أحد المشاكل الصحية التى يتعرض لها مرضى السكر، نتيجة أسباب وعوامل تختلف من حالة مريض إلى آخر، كما يساهم ارتفاع مستوى السكر فى تعرض مريض السكر لبعض الأضرار الصحية.

حول ذلك تقول دكتورة إيناس شلتوت، أستاذ السكر والغدد الصماء بقصر العينى رئيس الجمعية العربية لدراسات السكر والميتابوليزم، إن ضبط مستوى الجلوكوز السكرى فى الدم أحد المهام الضرورية التى ينبغى على مريض السكر الاهتمام بمراعاتها لتفادى تعرضه لبعض المشاكل الصحية، نتيجة عدم ضبط مستوى السكر فى الدم.

واستكملت د.إيناس قائلة: "يساهم ارتفاع مستوى السكر فى الدم فى زيادة فرص تعرض مريض السكر لمضاعفات مرض السكر، مثل الاعتلال الشبكى والقدم السكرى، وغيرها من مضاعفات السكر".

وتابعت د.إيناس قائلة: "فى حالة اكتشاف مريض السكر فإن مستوى السكر مرتفع بالدم فيجب عليه استشارة الطبيب على الفور، لاتخاذ الإجراء اللازم لعلاجه وضبط مستوى السكر، نظرا لأنه لا يمكن وضع قاعدة للتصرف الأمثل عند ارتفاع مستوى السكر، نظرا لاختلاف الحالة الصحية من شخص إلى آخر".

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