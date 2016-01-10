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بالفيديو - روما يواصل التعثر بالتعادل مع ميلان.. وصلاح يظهر كبديل

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بالفيديو - روما يواصل التعثر بالتعادل مع ميلان.. وصلاح يظهر كبديل بالفيديو - روما يواصل التعثر بالتعادل مع ميلان.. وصلاح يظهر كبديل

واصل فريق روما نتائجه السلبية بعد أن سقط في فخ التعادل مع ضيفه ميلان بهدف لكل فريق في قمة الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

وفشل روما في تحقيق الفوز في 4 مباريات من آخر 5 لعبهم في الدوري الإيطالي ليستقر في المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن المتصدر إنتر الذي لم يلعب في هذه الجولة بعد.

بتلك النتيجة رفع رصيد روما لـ34 نقطة في المركز الخامس فيما بات في رصيد ميلان 29 نقطة في المركز السادس.

المصري محمد صلاح الذي كان مهددا بالغياب عن المباراة شارك في الشوط الثاني إلا إنه لم يظهر كثيرا ولم يشكل خطورة على مرمى ميلان.

الدقيقة الرابعة تقدم رودجير مدافع روما لفريقه بعد أن حول برأسه ضربة حرة لعبها بيانيتش داخل منطقة الجزاء.

وكاد نفس اللاعب أن يسجل هدفا ثانيا بنفس الطريقة بعد أن حول ركنية بيانتش برأسه لكن دوناروما حارس ميلان الشاب أبعدها لترتطم بالعارضة.

وشهد الشوط الأول سيطرة من روما إلا إنه لم يفلح في ترجمتها لأهداف لينتهي الشوط الأول بتقدم روما بهدف نظيف.

الشوط الثاني دخل ميلان بشكل مختلف ليسيطر على المباراة مستغلا أخطاء عديدة ارتكبها مدافعي روما وتمكن بالفعل كوكا من معادلة النتيجة في الدقيقة 50 من رأسية داخل منطقة الجزاء.

وكاد نفس اللاعب أن يسجل هدفا ثانيا بعد أن انطلق بواتنج من الناحية اليسرى قبل أن يرسل عرضية لكن كوكا أهدرها بغرابة.

وحرمت العارضة فريق ميلان من التقدم بعدها بعد أن تصدت لتسديدة قوية من كارلوس باكا مهاجم الروسونيري.

ودخل محمد صلاح وفرانشيسكو توتي في محاولة من رودي جارسيا لتنشيط الهجوم، وكاد جيرفينيو أن يسجل هدفا لروما بعد جملة بينه وبين صلاح لكنها مرت بجانب القائم.

وشهدت الدقائق الأخيرة لعب تعاوني بين الفريقين إذ لم يهدد أحدهما مرمى الآخر لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

شاهد هدفي المباراة

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فيديو اليوم السابع

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