نافاس: زيدان أخبرنا بأن نتحلى بالهدوء ونستمتع

(إفي): قال حارس ريال مدريد الإسباني، الكوستاريكي كيلور نافاس إن مدرب الفريق الجديد زين الدين زيدان أخبر اللاعبين قبل مباراة ديبورتيفو لاكورونيا والتي انتهت لصالح النادي الملكي بخماسية نظيفة، بضرورة أن "يتحلوا بالهدوء ويستمتعوا باللعب".

وقال نافاس في تصريحات تليفزيونية: "يجب أن نتحلى بالثقة لكي نقوم بالأشياء بصورة جيدة، هذا بجانب اللعب بمسؤولية ومحاولة اتمام كل فرد لدوره بأفضل صورة ممكنة، هذا هو ما نسعى خلفه".

وأضاف الحارس "المدرب يتحدث بثقة وكلنا لدينا رغبة في مواصلة الكفاح لأن الموسم لا يزال يتبقى فيه الكثير".

وتجنب نافاس الحديث كثيرا بخصوص رحيل المدرب السابق رافائيل بينيتث حيث تابع "هذه هي كرة القدم. يجب التفكير في الحاضر الذي يقول إننا فزنا بهذه المباراة، في الكثير من الأحيان تنتهي الأمور كما حدث اليوم وفي أحيان أخرى لا يحدث هذا".