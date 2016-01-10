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فينجر: نأمل في الإعلان عن صفقة النني خلال 24 ساعة

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فينجر: نأمل في الإعلان عن صفقة النني خلال 24 ساعة فينجر: نأمل في الإعلان عن صفقة النني خلال 24 ساعة

يأمل الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي في أن يعلن ناديه عن إتمام صفقة ضم المصري محمد النني لاعب وسط بازل السويسري خلال 24 ساعة.

محمد النني اقترب من الانضمام لأرسنال بعد أن أجرى الفحص الطبي لكن مشاكل في إكمال أوراق العمل بسبب تصنيف عطل إتمام الصفقة.

وقال فينجر عقب مباراة أرسنال وسندرلاند "نحن نأمل في أن نعلن عن إتمام الصفقة خلال الـ24 أو 48 ساعة المقبلين".

وأضاف "أنتم لستم في حاجة لأن تعرفوا الاسم.. بعد ذلك سنرى باقي الصفقات".

وسيكون محمد النني أول لاعب مصري ينضم إلى أرسنال الإنجليزي بشكل رسمي في حال إتمام الصفقة.

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