إصابة شخصين نتيجة اصطدام سيارتهما بحاجز خرسانى أعلى كوبرى أكتوبر

أصيب شخصان فى حادث اصطدام سيارة نصف نقل بالحاجز الخرسانى أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاه المؤدى إلى مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات وإزالة حطام الحادث.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا من النجدة يفيد بوقوع حادث أعلى كوبرى أكتوبر، وظهور كثافات عالية من الاتجاه مدينة نصر، وعلى الفور أمر اللواء علاء الدجوى مدير المرور القاهرة، بالدفع بخدمات مرورية وونش لرفع آثار الحادث ونقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج، وإزالة المعوقات أمام حركة المركبات.