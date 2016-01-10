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ضبط أحد عناصر الإخوان فى حملة أمنية بمدينة أسوان

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ضبط أحد عناصر الإخوان فى حملة أمنية بمدينة أسوان ضبط أحد عناصر الإخوان فى حملة أمنية بمدينة أسوان
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم، حملة بدائرة قسم أول أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام والأمن الوطنى، مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزى، وأسفرت عن القبض على أحد عناصر الإخوان وذلك بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا بضبط المدعو "عصمت.م"، 41 سنة حاصل على دبلوم تجارة ومقيم دائرة مركز أسوان، لانتمائه لجماعة الإخوان والاشتراك في المظاهرات المحرضة على العنف وإثارة الفوضى حسبما أفادت الشرطة .

تحرر المحضر رقم 59 إدارى مركز أسوان لسنة 2016م وجارٍ عرض المتهم على النيابة .
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