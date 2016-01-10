مصرع مسن خنقًا بسبب أدخنة حريق شقة سكنية بالخليفة

لقى مسن مصرعه فى حريق شقة سكنية بمنطقة الخليفة بالقاهرة، نتيجة إصابته باختناق من انبعاث الأدخنة الكثيفة من الحريق الذى تم إخماده بمعرفة رجال الحماية المدنية بالقاهرة، ومنع امتداد النيران لباقى الطوابق السكنية.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق بأحد الشقق السكنية بالخليفة، وكلف اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالدفع بـ 4 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى للسيطرة على ألسنة اللهب، وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات، وإخلاء بعض الطوابق السكنية، ونتج عن الحريق وفاة عجوز بعد اختناقه بسبب أدخنة الحريق، وتم إخماده و فى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب و الخسائر التى نجمت عن الحريق.