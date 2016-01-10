مواصلات الإمارات تتحقق من سلامة أسطول حافلاتها

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أتمت مؤسسة مواصلات الإمارات استعداداتها للفصل الدراسي الثاني، بعد إنجاز صيانة أسطولها من الحافلات المدرسية، والتحقق من سلامتها فنياً وميكانيكياً، وإجراء عمليات الاختبار التي تشمل التشغيل التجريبي والميداني على الحافلة وخطوط السير.

وفي سياق متصل؛ كشفت سجلات المؤسسة عن 10 مخالفات تعدٍّ على مقاعد الحافلات خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي في مدارس رأس الخيمة، وأن معظم أعمال التخريب والتمزيق لمقاعد الحافلات تأتي من طلاب مدارس البنين في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

تأهيل

وأوضح قال طارق العبيدلي مدير مركز المواصلات المدرسية الحكومية بالإنابة، أنه تم تأهيل وتدريب السائقين والمشرفين؛ بعناية تامة على مختلف العمليات والإجراءات اللازمة، ووفق حقائب تدريبية وساعات معتمدة في مركز مواصلات الإمارات للتدريب، وذلك لضمان توفير أفضل خدمة، متبعة بذلك المعايير العالمية في هذا المجال.

وتستهل مواصلات الإمارات اليوم الدراسي الأول من الفصل الثاني بنقل نحو 225 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بعد أن وفرت السبل كافة التي تضمن نقلاً مدرسياً آمناً ومريحاً على مدار العام الدراسي. كما وفرت المؤسسة أرقاماً يمكن لأولياء الأمور والجمهور تقديم الملاحظات والاستفسارات بالتواصل على مدار الساعة على الرقم المجاني لمركز الاتصال 8006006.

معايير

من جانبه؛ تطرق عبدالله بن سويف الغفلي المدير التنفيذي لدائرة النقل المدرسي بمواصلات الإمارات، إلى مساعي المؤسسة لتحقيق رضا متعامليها من خلال مجموعة معايير وأنظمة وشراكات تتبعها دائرة النقل المدرسي لتحقيق أعلى مستويات السلامة للطلبة والسائقين والمشرفين، وتتبع أربع مرجعيات نصية وإرشادية خاصة بالمتعاملين في هذا المجال، الأولى دليل النقل المدرسي في إمارة أبوظبي، والثانية المعايير التي تفرضها هيئة المواصفات والمقاييس، والثالثة الدليل الإرشادي للنقل المدرسي في إمارة دبي، ودليل النقل المدرسي بعجمان، علاوةً على المعايير الخاصة بمواصلات الإمارات.

وأعرب عن حرص المؤسسة قبل بدء استقبال الطلبة، على التنسيق مع شركائها الاستراتيجيين بوزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم ومختلف المناطق التعليمية، مشيداً بتعاون ودعم كل من الوزارة والمجلس وحرصهما الدائم على متابعة عمليات نقل الطلبة في الدولة، ما يؤكد الأهداف المشتركة في ضمان وسلامة وراحة أبنائنا الطلبة.

رأس الخيمة

وفي رأس الخيمة؛ تنطلق اليوم 379 حافلة مدرسية تابعة لمؤسسة مواصلات الإمارات لنقل 21 ألف طالب وطالبة من 89 مدرسة في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح عبيد البريكي مدير فرع مؤسسة مواصلات الإمارات برأس الخيمة أن تعيين المشرفين والمشرفات للعمل بالحافلات المدرسية أسهم في ضبط سلوك الطلبة خلال الرحلات، ما أدى لتراجع مخالفات العبث والتعدي على مقاعد الحافلات، حيث سجلت المؤسسة خلال الفصل الأول 10 مخالفات مقارنة بالعام الدراسي الماضي، الذي سجل 100 مخالفة خلال الثلاثة فصول.

وأشار إلى أن المؤسسة وضعت لائحة السلوك الطلابي الخاصة بالحافلات المدرسية تتبع إجراءات عدة قبل اتخاذ العقوبات للطلاب المخالفين.

جاهزية

وأكد البريكي جاهزية جميع الحافلات المدرسية في الفرع، والتي تصل إلى 350 حافلة لخدمة 700 خط سير «مزدوج»، إضافة إلى جاهزية 367 سائقاً و265 من مشرفي النقل والسلامة.

وقال إن عدد مشرفي ومشرفات النقل والسلامة بلغ 265 بعد الانتهاء من إجراءات تعيين دفعة جديدة منهم قبل بداية العام الدراسي الحالي، لمرافقة الطلبة وضبط سلوكهم في الحافلات خلال تنقلهم، موضحاً أن المؤسسة أخضعت المشرفين لدورات متكاملة في أخلاقيات العمل وطرق الإسعافات الأولية وكيفية إخلاء الحافلة.