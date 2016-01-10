الأهلي في مهمة الصدارة أمام ' أفضل من قهر ' المارد الأحمر

يدخل الأهلي مباراة معقدة يوم الأحد عندما يستضيف المقاولون على ملعب برج العرب في الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

المارد الأحمر استطاع أن يثور على اتحاد الشرطة بعد أداء باهت أمام الإنتاج الحربي، سباعية كان بطلها صالح جمعة الذي لعب بدلا من حسام غالي الموقوف.

الأهلي يسعى يوم الأحد للوصول إلى الصدارة المؤقتة في انتظار الداخلية يوم الاثنين في مباراته أمام سموحة، وبالتأكيد في حال عدم فوز المصري على الإسماعيلي بنتيجة كبيرة.. للغاية.

أيضا يريد الأهلي أن يعود للتفوق من جديد على منافسه التقليدي الزمالك الذي تخطاه اليوم في الجولة ذاتها بالفوز على إنبي بهدف نظيف.. فوز المارد الأحمر على المقاولون سيعيد فارق النقطة لصالحه من جديد.

المقاولون على الجانب الآخر يعاني من كبوة شديدة إذ لم يحقق الفوز في أخر 5 مباريات خاضها الفريق ويحتل المركز 8 في المركز الـ15.

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الأهلي يدخل المباراة منقوصا من قائده حسام غالي الذي سيكمل فترة إيقافه كما أيضا يغيب عنه عماد متعب وسعد سمير بسبب ارتباطهما للإمتحانات.

لكن في ظل تألق صالح جمعة في المباراة الماضية ربما لن يشغل بال بيسيرو كثيرا البحث عن بديل غالي، سعد سمير ومتعب لم يشاركا في التشكيل الأساسي للأهلي منذ أكثر من 4 مباريات.

وربما هي فرصة أمام أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي وكذلك جون أنطوي للدخول في قائمة المباراة.. لم لا؟

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الأهلي سيواجه مدربا من أكثر المدربين إجادة أمام المارد الأحمر.. فهو الوحيد الذي استطاع الفوز على الشياطين الحمر مع 3 أندية مختلفة هم حرس الحدود وإنبي وأهلي بنغازي.

الأهلي أيضا لم يحقق الفوز في 4 مباريات متتالية منذ مباراة بتروجيت في الدورة الرباعية 2014 أي منذ عام ونصف، وهو ما سيسعى إليه أمام المقاولون، فهل يتفوق العشري بفريق جديد أم يحقق الأهلي رقما لم يفعله منذ يوليو من العام قبل الماضي.