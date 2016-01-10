رحيل حمادة إمام - فيديو في الجول.. ميدو للاعبي الزمالك: لا تنسوا صلاة الجنازة

حرص أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك على التأكيد على لاعبيه بضرورة حضور صلاة الجنازة على النجم الراحل حمادة إمام غدا الأحد.

وكالعادة، تجمع الجهاز الفني ولاعبو الزمالك بعد المباراة من أجل قراءة الفاتحة في وسط الملعب.

ثم تحدث ميدو للاعبيه، مطالبا بالالتزام بحضور المران يوم الأحد في الموعد المحدد له في التاسعة صباحا، حتى يتسنى لهم حضور صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر.

وودعت الكرة المصرية يوم السبت واحدا من أساطير نادي الزمالك. حمادة إمام عن عمر 72 عاما. (طالع التفاصيل)

وتقرر أن تكون جنازة الأسطورة الراحل حمادة إمام يوم الأحد بعد صلاة الظهر من مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين حسب الموقع الرسمي للزمالك.

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