هل تقلد نجمة ستار أكاديمي ماريتا أبي نادر نانسي عجرم؟

أطلقت نجمة برنامج ستار أكاديمي في موسمه التاسع ماريتا أبي نادر الكليب الخاص بأغنية "يا قوي" منذ أيام قليلة.

وصوّرت ماريتا الكليب مع المخرجة رندلى قديح، فظهرت بصورة الفتاة الشقيّة وخفيفة الظلّ، التي تحاول أن تجذب الشاب الوسيم وتربطها بها عاطفياً؛ وذلك في أجواء من الفكاهة والرومانسية.

وتلقت ماريتا الكثير من التعليقات الإيجابية على الكليب والأغنية حتى الآن، فعبّر عدد كبير من محبّيها عن إعجابهم بهذا العمل، وتداولوه بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وما لفتنا هي بعض التعليقات على مواقع التواصل التي قارنت بين ماريتا وبين النجمة نانسي عجرم، فاعتبر كثير منهم أن هنالك تشابهاً بين "يا قوي" وبين بعض أغنيات نانسي مثل: "شيخ الشباب"، "قوي .. مستوي... كوي" والبعض قارن بين الكليب وكليب "ماشي حدي" لنانسي. والسؤال: "هل اختارت ماريتا أسلوباً غنائياً مشابهاً لأسلوب نانسي الغنائي إعجاباً بها أو لتحقق بذلك الشهرة السريعة بسبب المقارنة بها؟

"يا قوي" أغنية من كلمات وألحان سليم عساف، ومن توزيع مارك عبد النور، ومن إخراج رندلى قديح، فيما الإنتاج لشركة S&C production لصاحبها السيد سمير شباط وجان سركيس.

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