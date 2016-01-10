عربية تخطف قلب توم كروز.. من هي؟

يبدو أن النجم العالمي توم كروز سينضم قريباً إلى لائحة النجوم الذين خطفت قلوبهم نساء عربيات.

فقد ذكرت بعض المصادر أن كروز ينوي الارتباط بممثلة فرنسية من أصول جزائرية، وقع في حبها، بعد مشاهدة أحد أفلامها أخيراً.

الممثلة هي صوفيا بو طلّة، وتبلغ من العمر 33 عاماً، وتعرّف كروز إليها من خلال فيلم " Kingsman: Secret Service"، فرأى أنها تناسب ذوقه وأعجبته بالفعل.

في الوقت نفسه، يحاول الممثل البالغ من العمر 53 عاماً الحصول على حضانة ابنته سوري من طليقته كايتي هولمز، التي تنوي الزواج بصديق كروز الممثل الأسمر جيمي فوكس.

وتردّد أن كروز ينوي الدخول في معركة قضائية طويلة مع هولمز للمطالبة بحضانة ابنته ذات الـ 9 أعوام، لا سيّما بعدما علم أن هولمز (37 عاماً) دخلت في علاقة عاطفية مع أحد أعز أصدقائه.

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