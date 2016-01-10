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حصرياً.. هذا هو عكيد باب الحارة بدلاً من سامر المصري

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السبت 09-01-2016 21:58

مع حصول شركة قبنض على حقوق إنتاج مسلسل " باب الحارة " بأجزائه الثامن و التاسع و العاشر بشكل رسمي تتصاعد التحضيرات في الشركة المنتجة للمسلسل للاتفاق مع نجوم العمل .

وحسب ما علم "سيدتي نت" بشكل خاص وحصري فإن شخصية العكيد أبو شهاب التي كان يؤديها الفنان سامر المصري ستعود للأجزاء الجديدة وستكون محوراً أساسيا في الأحداث كما كانت في السابق ولكن الموضوع الجديد هو أن الشركة اختارت الفنان علاء قاسم لأداء الشخصية بدلاً من الفنان سامر المصري وأن الموضوع قد حسم بين علاء و الشركة المنتجة وجرى الاتفاق النهائي وخصوصاً أن العكيد سيعود للحارة بعد غياب بمبرر هربه من الاحتلال الفرنسي وليتبين أنه لم يمت مثلما حدث في قصة عودة " أبو عصام " في الجزء السادس من العمل .

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