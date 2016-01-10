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روعة ياسين تعاني من ضعف شخصية زوجها فتتحول إلى جارية

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السبت 09-01-2016 22:24

بدأت الفنانة السورية روعة ياسين تصوير مشاهدها في مسلسل الكوميديا البدوي " الطواريد " سيناريو وحوار مازن طه و إخراج مازن السعدي و إنتاج شركة كلاكيت .

وبحسب ما علم موقع "سيدتي نت" تؤدي روعة شخصية " بدور " وهي إحدى نساء قبيلة الطواريد ولكنها تعاني من ضعف شخصية زوجها " مسعود " الذي يوجد شيء ما يخيفه فيتعرض للكثير من القلق و التوتر ما ينعكس على علاقته بزوجته .

من جهة أخرى تستعد روعة للسفر إلى مدينة ماردين التركية للانضمام إلى أسرة المسلسل التاريخي " احمد بن حنبل " للمخرج عبد الباري أبو الخير حيث تؤدي شخصية جارية يتزوجها الإمام أحمد بن حنبل وهي امرأة صالحة ترافق زوجها في مشواره العلمي والفقهي الذي يجريه ويحرص عليه دائماً " .

 

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