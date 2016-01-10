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أحمد كريمة: كل من يعتدى على رجال الشرطة والجيش ملعون بحكم القرآن

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أحمد كريمة: كل من يعتدى على رجال الشرطة والجيش ملعون بحكم القرآن أحمد كريمة: كل من يعتدى على رجال الشرطة والجيش ملعون بحكم القرآن
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن كل من يعتدى على رجال الشرطة المدنية والقوات المسلحة فهو ملعون بحكم القرآن، مؤكدا أن الاعتداء عليهم جريمة تسمى فى الفقه الإسلامى "الإرجاف".

وأكد "كريمة" خلال حواره مع الإعلامى وائل الأبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على فضائية "دريم"، أن رجال الجيش والشرطة هم من جند الله عزل وجل المدافعين المرابطين، مؤكدا ذلك بقوله الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، لذلك هم من جند الرباط لحراسة الجبهة الداخلية للبلاد.


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