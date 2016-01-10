الاستعانة ببرج المراقبة القديم بالمطار لإرشاد الطائرات في الهبوط والإقلاع

أكد مصدر مطلع بمطار القاهرة الدولى، أنه تم الاستعانة ببرج المراقبة القديمة بالمطار لتسيير حركة الإقلاع والهبوط بعد انقطاع التيار الكهربى عن برج المراقبة الرئيسى، كما تم الاستعانة برجال الإرشاد بمهبط المطار واستخدامهم كدليل للطائرات في حركة الهبوط والإقلاع لحين إصلاح العطل وإعادة تشغيل برج المراقبة.

وكان التيار الكهربى، قد انقطع عن برج المراقبة بالمطار مما أدى إلى ارتباك جزئى فى حركة الإقلاع والهبوط للطائرات.

انقطاع الكهرباء عن برج المراقبة بمطار القاهرة وارتباك فى حركة الطائرات