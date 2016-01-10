بالفيديو.. سهير رمزى: عُرض على الظهور عارية تماما فى أفلام لبنانية ورفضت

قالت الفنانة سهير رمزى، إنه عرض عليها الظهور عارية تماماً فى أفلام لبنانية مثلما فعلت الفنانة ناهد يسرى والفنانة ناهد شريف، ولكنها رفضت "لأنها مشاهد عرى فقط وليس بها أى رسالة".

وأضافت رمزى، فى حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب عبر برنامجها "100 سؤال" المذاع على فضائية "الحياة"، أن تلك المشاهد كانت عرى فقط ، مضيفة: "فى فرق أن الواحدة تلبس مايوة فى البيت، مش على البحر، أو فستان سوارية فى الشارع وليس فى سهرة، ورفضت تلك المشاهد رغم أن مقابلها المادى كان كويس وقتها، والحمد لله لم أكن بحاجة لها".

وتابعت : "أكيد الممثلين اللى عملوا المشاهد دى مكنش يعرفوا ده، لأن فى كادرات المخرج ممكن ياخدها من الزاوية دى أو الناحية دى، مثلاً ممكن تبقى لابسة قميص نوم ولكن زاوية الكاميرا والمخرج ممكن ياخدها بإضاءة تكشف كل حاجة من جوة، وخبرتى الطويلة سبب رفضى لده".

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