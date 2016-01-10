علاء الأسوانى: تأييد الحكم على مبارك انتصار للثورة صنعه الشهداء بدمائهم

وصف الكاتب علاء الأسوانى قرار تأييد حبس الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه، لمدة 3 سنوات، فى قضية "القصور الرئاسية"، بأنه انتصار للثورة صنعه الشهداء بدمائهم.

وقال الأسوانى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "حتى لو حدث ذلك بسبب الصراع على السلطة.. اليوم رسميا أمام القانون: حسنى مبارك وولداه جمال وعلاء ثلاثة لصوص.. انتصار للثورة صنعه الشهداء بدمائهم".

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