علاء الأسوانى: تأييد الحكم على مبارك انتصار للثورة صنعه الشهداء بدمائهم

وصف الكاتب علاء الأسوانى قرار تأييد حبس الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه، لمدة 3 سنوات، فى قضية "القصور الرئاسية"، بأنه انتصار للثورة صنعه الشهداء بدمائهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقال الأسوانى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "حتى لو حدث ذلك بسبب الصراع على السلطة.. اليوم رسميا أمام القانون: حسنى مبارك وولداه جمال وعلاء ثلاثة لصوص.. انتصار للثورة صنعه الشهداء بدمائهم".
>- "اليوم السابع": مبارك.. حرامى بحكم المحكمة
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