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برج الجوزاء حظك ليوم الأحد 2016/1/10

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برج الجوزاء حظك ليوم الأحد 2016/1/10 برج الجوزاء حظك ليوم الأحد 2016/1/10

على الجانب المهنى:


>الأوضاع السيئة تحاوطك، كما أن سوء الحظ هو حليفك فى الفترة الأخيرة، حاول قدر الإمكان أن تتجاوز كل الأزمات التى تمر بها حتى لا تتعرض لأى أذى فى العمل، كذلك يمكنك أن تحقق المزيد من النجاحات دون أن تتعرض لأى أزمة فقط توخى الحذر.

برج الجوزاء على الجانب العاطفي:


>تبحث عن علاقة حب تعوض بها ما فقدته خلال الفترة الماضية، لكن عليك أن تعرف أنك بحاجة إلى هذه العلاقة التى تنعشك كثيراً وتحقق لك التوازن المطلوب فى حياتك.

على الجانب الصحي:


>وضعك الصحى الآن على ما يرام، ولكن لا يجب أن تهملها على حساب الشغل، فمن الأفضل أن تهتم بصحتك بكل الطرق الممكنة خصوصاً أنك تتعرض لجهد غير طبيعى فى الفترة الحالية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>فى الفترة المقبلة ستشهد خيرا كثيرا، ولكن عليك أن تعلم أن لكل شئ ثمن ستدفعه، فمن الأفضل أن تكون على استعداد لذلك.

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مصر 365

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