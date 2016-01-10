برج الدلو حظك اليوم الأحد 10/1/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>لديك سيل من الأفكار الرائعة اليوم والحماس الشديد للإنجاز فلا تسمح لأى شخص أو حدث بإحباطك ولا تتخلى عن أفكارك مهما بدا الآخرون غير راضين عنها، بدلاً من الغضب منهم حاول أن تتكيف وتنجزها بطريقتك.>الظروف الرومانسية فى حياتك تبدو أكثر إثارة من أى وقت مضى، أنت على استعداد لأن تكون أكثر جنونًا وتمنح الحب بشكل أكثر كثافة، وهو شيء جميل لكن احرص على أن تكون واعيًا وألا تجعل ذلك يغير صورتك فى نظر الشريك.>مرضى السمنة والسكر من مواليد هذا البرج يحتاجون إلى القليل من الاهتمام اليوم فهناك احتمالات بأن يواجهون مشاكل صحية تجبرهم على تأجيل مواعيدهم الهامة، تجنب الطعام الحار والوجبات السريعة اليوم لتتجنب المشكلات الصحية.>حياتك المزدحمة بالمهام والتفاصيل قد تجعلك تنسى نفسك، حاول أن تشارك مشاعرك العميقة مع شخص تثق به وتتحدث معه حتى عن مخاوفك على الصعيد العاطفى، قد تجد لدى صديقك المقرب هذا ما تحتاج إليه تمامًا.